Daniela Muselli, verrà premiata alla Camera dei Deputati

L’allieva Muselli della II A dell’IC “Aldo Moro” vince l’undicesima edizione del Concorso Nazionale “Giovanni Grillo” e sarà premiata alla Camera dei deputati il 26 gennaio

Gentilissimi dirigenti scolastici e docenti referenti, carissimi ragazzi, è iniziata così la mail che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise dott. Lorenzo de Simone ha letto davanti a tutti i presenti alla manifestazione natalizia dello scorso 19 dicembre: “Ho il piacere di comunicarvi l’esito della Commissione di Valutazione che in data odierna ha decretato i migliori elaborati pervenuti per l’ undicesima edizione del Concorso Nazionale Premio Giovanni Grillo dal titolo: “L’ AMORE PER LA BANDIERA NAZIONALE COME IMPEGNO PER IL BENE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE” in ricordo degli Internati Militari Italiani. Per gli istituti Secondari di primo grado il Premio è stato attribuito all’ elaborato: “Il Tricolore e il giuramento”, monologo presentato dall’allieva Daniela Muselli della classe 2A dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, docente referente prof.ssa Maria Raucci. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 26 gennaio 2026 nella Sala della Regina della Camera dei deputati. Che orgoglio!”. L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise brilla ancora una volta grazie al talento dei suoi studenti, Daniela Muselli infatti, ha conquistato il premio Giovanni Grillo con il suo emozionante monologo, un risultato straordinario, frutto di dedizione e passione, sotto la guida della prof.ssa Maria Raucci, docente referente del progetto. Il Dirigente Scolastico, dott. Lorenzo de Simone, e la vicepreside prof.ssa Marcella Tarigetto, hanno celebrato la vittoria condividendo l’entusiasmo con l’intera comunità scolastica nell’evento organizzato presso la Tensostruttura dell’Istituto di Via Tagliamento. Un momento di grande orgoglio per Daniela e per tutta la scuola, complimenti alla giovane scrittrice per questo importante riconoscimento; un esempio di come il talento e l’impegno possano fare la differenza.