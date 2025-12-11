Daniela Rettore eletta nel consiglio nazionale dei club 500 d’Italia

La Fiat 500, simbolo del boom italiano del dopoguerra, auto che continua a resistere al tempo e alle mode grazie al suo stile unico ed irripetibile, aggrega migliaia di appassionati che si riuniscono su e giù per la penisola nei vari club per condividere la passione per questa autovettura e tante iniziative ad essa collegata.

Domenica 18 dicembre, a Portico di Caserta, in collaborazione con l’associazione “Riforma del pensiero” Babbo Natale arriverà in piazza Rimembranza proprio su una FIAT 500, per la gioia di grandi e bambini.

La scorsa settimana c’e stato il rinnovo del Consiglio Direttivo del Fiat 500 Club Italia e tra i componenti eletti, c’è anche Daniela Rettore di Casagiove (CE), già Referente alla Comunicazione a Caserta, di recente impegnata anche con la candidatura a consigliere per le elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la preziosa attestazione di stima che mi è giunta dalle Socie e dai Soci del Club.

È per me motivo di grande onore poter contribuire al nostro percorso comune. Il mio operato sarà quello di una persona libera, guidata da un pensiero autonomo e da una sincera dedizione al Club. Mi ispirerò allo stile che ha caratterizzato l’azione di Domenico Romano: spirito aggregativo, attenzione alle persone, tutela dei Soci e dell’identità del Club.” Queste le parole commosse di Daniela Rettore.

A tutti loro auguriamo buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni!