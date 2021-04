Danneggiati i raccolti a causa del maltempo a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Il freddo degli ultimi giorni ha colpito duramente le aziende agricole campane e in particolar modo quelle nelle zone di Sessa Aurunca. Le colture maggiormente danneggiate sono le orticole, in particolare i pomodori, le pesche, i vigneti, i noccioleti, i kiwi, le mele, le ciliegie, le susine, le albicocche, le castagne, il grano, le patate, gli ortaggi in pieno campo.

Coldiretti Caserta ha inviato i primi dati all’unità territoriale della Regione Campania. Stando ai dati indicati dal direttore Giuseppe Miselli, sono circa 150 le aziende coinvolte per quasi 900 ettari di terreni colpiti dalle temperature sotto lo zero che hanno bruciato i campi.