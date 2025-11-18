Cronaca

Danni causati dal maltempo. Famiglie bloccate nelle auto. Salvati dai pompieri anche due neonati

Di Redazione

Caserta, 18 Novembre 2025
Dalla prima mattinata di oggi, tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, insieme ai distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese, sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di intervento causate dall’ondata di maltempo che ha interessato l’intera provincia casertana, caratterizzata in particolare da intense precipitazioni.
I Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per gestire le decine di segnalazioni giunte alla sala operativa, relative a smottamenti, rami pericolanti, allagamenti, incendi di autovetture e soccorsi a persone in difficoltà. Complessivamente, sono circa 25 gli interventi effettuati dal personale.
Le zone maggiormente colpite risultano essere quelle di Castel Volturno e Mondragone, dove stanno operando le squadre dei distaccamenti di Mondragone e Teano. Proprio la squadra di Teano, nei pressi del Villaggio Coppola, è intervenuta in un episodio particolarmente delicato: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un neonato di sette mesi e un bambino di un anno, che si trovavano con i rispettivi genitori bloccati nelle loro autovetture mentre l’acqua continuava a invadere gli abitacoli. Il personale, utilizzando i mezzi a disposizione, ha prontamente raggiunto i veicoli e messo in sicurezza le persone bisognose di aiuto, trasferendole in una zona sicura.