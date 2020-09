Danni da maltempo, albero cade e distrugge camion, proroga allerta meteo

Caserta Il violento temporale che si è abbattuto sulla Provincia di Caserta, questa mattina 25 settembre, ha causato danni e disagi alla circolazione stradale.

Nel comune di Teverola un albero è stato abbattuto dal vento intorno alle ore 13 colpendo in pieno la cabina di un camion in transito sulla Statale 7 bis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità.

A Casal di Principe il maltempo ha quasi fatto crollare un palo della pubblica illuminazione, oltre a danneggiare alberi .

Problemi simili si sono registrati in diversi comuni del Casertano. Registrati anche degli incidenti stradali imputabili, probabilmente, all’ asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Anche Napoli però non è stata immune dal forte nubifragio abbattutosi nella tarda mattinata di oggi: a partire dalle 12.30 l’allerta meteo arancione diramato ieri dalla Protezione civile regionale si è puntualmente verificato. Un temporale si è abbattuto sul capoluogo con vento forte e precipitazioni intense. Tutta la città è bloccata, problemi per la circolazione dei mezzi pubblici, allagati i sottopassi e allagate anche alcune stazioni delle due metropolitane cittadine, la Linea 1 Piscinola-Garibaldi e la Linea 2 Garibaldi-Pozzuoli. Forti i venti che hanno raggiunto e superato i 50-60 km/ora. Record a Bacoli: raffiche da 116,676 chilometri all’ora. Il temporale non è durato più di quindici minuti. Ma ha fatto danni: alla Pignasecca una tettoia è volata via da un palazzo schiantandosi nel vicoletto sottostante. Una donna è rimasta ferita. La Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo