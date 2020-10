Danza.Al Teatro” Città di Pace” di Puccianiello Chiara Iacomino in ” Il Mio Passo D’Addio”

Nella splendida cornice del Teatro “Città di Pace“, struttura fortemente voluta da Don Antonello Giannotti, nella Frazione di Puccianiello un evento culturale come la Danza in un periodo come quello che si vive è un toccasana per lo Spirito così abbattuto per il Covid-19 .

La Giovanissima Chiara Iacomino al suo passo d’addio, nata nel 2001 termina il suo ciclo di studi . Presente in sala ,Fra gli altri, l’assessore Raffaele Piazza intervenuto per assistere allo spettacolo a cui partecipa anche la nipote Susanna Piazza giovanissima allieva classe 2004. Lo spettacolo è stato fantastico e molto emozionante. “Partecipo volentieri a questi eventi che rappresentano l’altissimo livello raggiunto dalle Scuole di danza nella Città. Un motivo in più è stato quello di essere ancora una volta in questo gioiello regalato dai parrocchiani di Puccianiello alla loro Comunità”