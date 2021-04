DATA DI RIAPERTURA PER I RISTORANTI AL CHIUSO

Da oggi la Campania è in zona gialla e, in base al nuovo decreto legge approvato dal governo di Mario Draghi , si potrà tornare a cenare al ristorante dove c’è la possibilità all’aperto per ospitare i clienti.



Pochi gesti di normalità che, non bastano per rasserenare i ristoratori. Sia per il coprifuoco alle ore 22 che resta confermato; sia perché in tanti non hanno spazi all’aperto dove ospitare i clienti e, per questo, dovranno continuare a lavorare solo col delivery.

Ma quando potranno tornare a lavorare anche i locali al chiuso? Una prima data utile potrebbe essere quella del 1 giugno, così come comunicato dalla Confcommercio Campania. la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno sul decreto 22 aprile, che conferma, tra l’altro, il divieto di somministrazione al banco nei bar e ristoranti.

Gli esercizi che non dispongono di spazi all’aperto potranno perciò effettuare solo asporto e delivery sino al 1 giugno, data dalla quale potranno riprendere l’attività di somministrazione al tavolo negli spazi al chiuso. Confcommercio e Fipe hanno immediatamente sollecitato la Presidenza del Consiglio a modificare tale norma per consentire almeno, in questo periodo, la somministrazione al banco.