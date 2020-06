Covid 19. Il report del 1 giugno 2020: 1 contagio a Marcianise

Caserta. Sono incoraggianti i dati in Campania e in provincia di Caserta per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus.

A Casapulla risulta essere definitivamente guarito l’ultimo soggetto contagiato dal virus. A darne notizia il Sindaco Renzo Lillo.

Positivo al covid 19, invece, e’ risultato essere un dipendente del Comando della Polizia Municipale di Marcianise, asintomatico.

L’Unità di Crisi regionale ha, infatti, reso noto il bollettino giornaliero diviso per province sulla base dei dati aggiornati alle ore 23.59 di domenica 31 maggio. Sono 24 i nuovi guariti rispetto all’ultimo bollettino (3454 oggi, 3430 ieri). Registrato, purtroppo, anche un nuovo decesso. Tre i nuovi casi casi di positività tra Napoli e provincia.

Tutti i numeri nel dettaglio:

Totale positivi: 4.806 (+4)

Attivi 939 (-41)

Morti 413 (+1)

Guariti 3.454 (+44)(di cui 3.382 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti)

Totale tamponi: 203.858

Totale deceduti: 413

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il riparto per provincia

Provincia di Napoli: 2.616 (di cui 1.001 Napoli Città e 1.615 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 685

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Altri in fase di verifica Asl: 290