Dawson’s Creek: l’addio a James Van Der Beek

Una notizia che rattrista un po’ tutti i cuori che hanno vissuto l’adolescenza guardando una delle serie TV più amate della fine degli anni ’90.
James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, è morto questa mattina, 11 Febbraio, a 48 anni, dopo la sua lotta contro il cancro.
“Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina”, ha annunciato la moglie su Instagram.
Lo scorso settembre il cast di Dawson’s Creek si era riunito a New York per un evento speciale di beneficenza dal titolo “Dawson’s Creek Class Reunion”, organizzato per sostenere l’associazione F Cancer e per dare supporto al protagonista.
L’attore, che interpretava Dawson Leery, aveva fatto sentire la sua presenza con un videomessaggio pieno di gratitudine verso i fan.
La scomparsa di James Van Der Beek rappresenta la perdita di un volto simbolo per un’intera generazione.