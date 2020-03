De Florio (CISAS): “Un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori che continuano a garantire assistenza e sicurezza

CASERTA – In questa ultime settimane, da quando cioè è scoppiata l’epidemia del COVID-19, trasformatasi poi in pandemia, migliaia di lavoratori, di qualsiasi comparto, da quello sanitario a quello della Difesa, da quello Alimentare a quello Farmaceutico, e per tutti i servizi cosiddetti indispensabili, continuano a lavorare mettendo a rischio la propria vita, come è dimostrato dalle numerose vittime in campo medico, infermieristico e delle FF.OO. e continuano a farlo non perché sono dei “super eroi” ma semplicemente perché sono persone responsabili ed anche se hanno paura (sarebbe sciocco non averne) “sanno che debbono farlo” per garantire la salute ai propri cari e poi a sé stessi.

Mario DE FLORIO, Segretario Generale del Sindacato CISAS ha inteso ringraziare “pubblicamente” tutti questi lavoratori: “Un sentito ringraziamento va a tutte le categorie di Lavoratori che continuano a lavorare per garantire l’assistenza e la sicurezza anche ai cittadini costretti a stare in casa. Il nuovo D.P.C.M. ha dichiarato l’Italia interamente Zona Rossa. Estende a tutte le categorie il fermo produttivo.

Restano fuori il settore Alimentare, Farmaceutico, Gomma e Plastica; il Tessile limitato alle aziende produttrici di abiti da lavoro, tutti i lavoratori della Sicurezza e dei Servizi indispensabili. La CISAS ha da subito sostenuto che un fermo di tutte le attività, era e rimane tutt’ora l’unica azione per fermare il diffondersi del Coronavirus.

RESTIAMO A CASA, lo dobbiamo per rispetto a quanti sono costretti a lavorare ed a tutte le persone più vulnerabili. Ai lavoratori impegnati sui posti di lavoro, vogliamo significare la nostra vicinanza operativa, potranno consultarsi per qualsiasi informazione ed Assistenza Sindacale. Con le Aziende, principalmente per quelle che restano attive, manteniamo un continuo contatto con esse ed i lavoratori”.