De Jong lancia la sfida al Napoli:” Cercheremo di non fare gli errori della gara di andata”.

Si avvicina la gara dell’anno in casa Napoli. Intanto però tramite il sito ufficiale del Barca, ha parlato uno dei suoi migliori talenti Frenkie De Jong: Mi sento molto bene. Abbiamo avuto una buona sessione di allenamento con energia positiva. In questo senso, le vacanze sono andate molto bene per la squadra per caricare le batterie. Ci hanno dato molta energia. Personalmente, mi sono ripreso bene da infortunio e mi sento benissimo .

Miei alti e bassi? Inizialmente sono rimasto deluso, poi ho avuto l’infortunio, ma poi la preparazione che ho seguito è stata molto positiva. Mi sento pronto a giocare contro il Napoli. Sono sempre motivato. Ma è chiaro che la Champions League è una competizione molto speciale.

all’ andata e’ stata una partita difficile perché eravamo molto difensivi, con molti giocatori dietro la palla. Ma sono convinto che faremo meglio ora. Il Napoli è una squadra di alta qualità, con giocatori di alta qualità. Sarà sicuramente una gara difficile. Ma ci dobbiamo garantire il passaggio al turno successivo. Dipenderà da come usciremo dal gioco e dalle sensazioni di ognuno.

Il Napoli non si è fermato?Non so se sarà un vantaggio o no. Abbiamo avuto più tempo per preparare la partita ma loro hanno un ritmo di competizione più costante. Può essere visto da entrambe le prospettive.”