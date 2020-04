De Luca a Caserta : nuova struttura per terapia intensiva

Caserta. Lavori in corso in via La Pira , nei pressi dell’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano ,dove da venerdi’ 17 aprile sono iniziati i lavori per la realizzazione di una struttura ospedaliera anti-Covid 19 con 24 posti di Terapia Intensiva oltre ad un Ambulatorio e un reparto per curare eventuali pazienti con problemi respiratori.

Nella mattinata di oggi , sabato 18 aprile, sul posto è giunto per un sopralluogo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca accompagnato dal Sindaco della città di Caserta Carlo Marino.

Dopi Napoli e Salerno , Caserta è la terza città della Campania che vede iniziare i lavori per una struttura ospedaliera di Terapia Intensiva. Si tratta di un progetto di prevenzione che la Regione Campania stà portando avanti insieme ai Sindaci delle città capoluogo .