DE LUCA A CASERTA PER LA RIAPERTURA DEL CANTIERE DEL POLICLINICO

Nella mattinata di oggi 16 Gennaio ha riaperto ufficialmente il cantiere del Policlinico di Caserta. Non è mancata la presenza del presidente Vincenzo De Luca che ha affermato : “ È una giornata simbolica per tutta la Campania , questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La ripartenza del cantiere de Policlinico è per noi un simbolo di rinascita , ripresa di investimenti , sviluppo e creazione di lavoro . Un’opera del valore straordinario per la provincia di Caserta , ma anche per tutta la regione “.

Il progetto del policlinico è partito 22 anni fa , a causa di crisi aziendali e rescissioni contrattuali , il nosocomio ha subito una serie di stop .

La riapertura di questa mattina arriva dopo la firma dell’atto di transazione tra l’Università Vanvitelli, la società condotte ed il Mise che ha permesso di far ripartire i lavori del nosocomio che, secondo le stime, dovrebbe essere conclusa entro 32 mesi; entro poco meno di due anni, invece, è prevista la consegna del blocco dedicato alla didattica.

C’è stato un impegno del Comune di Caserta, del rettore dell’Università Vanvitelli, e ci sarà un impegno finanziario della Regione per un importo di 50 milioni di euro – ha sottolineato De Luca – Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un’opportunità. Potremo dotare il Policlinico delle tecnologie più avanzate esistenti nel mondo. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le dotazioni tecnologiche e gli arredi interni che garantiremo noi. Poi abbiamo un accordo col Comune per realizzare le infrastrutture della mobilità sia su strada che su ferro. E’ fondamentale evitare che sia un grande complesso in un deserto e quindi dobbiamo garantire collegamenti effettivi.