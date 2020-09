De Luca Abbandona le famiglie con bambini disabili

“Paradossale come De Luca sappia alla perfezione quando fissare i giorni e gli orari dei suoi show attraverso le dirette di facebook ma non si preoccupa delle famiglie con bambini e adolescenti disabili”.

Esordisce così il consigliere provinciale e candidato della Lega alle elezioni regionali, Antonella Piccerillo, denunciando a gran voce la mancata preoccupazione da parte del Governatore De Luca sulla insufficienza di docenti per alunni più bisognosi. “Questa è l’ennesima esitazione di De Luca che conferma le sue strane e singolari decisioni assunte fino ad oggi. Esattamente come la clamorosa la mancanza di diverse decine di migliaia 50 mila insegnanti per migliaia alunni disabili” – continua Piccerillo – “Occorre maggiore attenzione istituzionale e senso di responsabilità da parte di che ha nelle proprie mani il governo della regione Campania. La Lega è vicino alle famiglie della Campania e in particolar modo della provincia di Caserta che si trovano in difficoltà e che al tempo stesso sono state abbandonato da questo Governo di sinistra. E’ necessario dunque intervenire con istanze serie e concrete, in particolar modo sul piano dei tanti docenti a sostegno degli alunni più bisognosi”.