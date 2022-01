Campania. Il Presidente della Regione, Vincenzo de Luca, intende informare il Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, il Ministro dell’Istruzione Bianchi, che in Campania, in quest’ultima settimana, dall’ 11 al 17 gennaio 2022, i positivi registrati in età scolastica ammontano a 25.745.

I dati sono stati rilevati dalle Aziende Sanitarie della Campania e i contagi riguardano le seguenti fasce di età:

0-5 anni: 7.442

6-10 anni: 10.881

11-13 anni: 7.422

Totale 0-13 anni: 25.745