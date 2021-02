De Luca annuncia la chiusura delle scuole da lunedì. Campania a rischio zona rossa già da Domenica

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ordina la chiusura delle scuole a partire dal prossimo lunedì

Troppi i contagi – ha dichiarato nel corso della diretta facebook- sottolineando il fatto che a Napoli sono stati troppi i casi di Variante Inglese.

“Non ci resta che attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico- ha dichiarato- operazione quest’ ultima che non procede secondo le previsioni. Non ci sono abbastanza dosi per rispettare il cronoprogramma previsto dalla Regione.abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – conta De Luca – abbiamo 142mila dosi Astrazeneca a febbraio e 164mila dovremmo contarne a marzo dunque dovremmo avere la possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.

De Luca ,poi, si mostra nuovamente molto critico con il governo: “Abbiamo avuto 64 mila dosi di vaccino in meno rispetto alla Regione Lazio che ha la nostra stessa densita’ di popolazione. Non c’è stata una divisione equa dei vaccini. Forse ci saranno novità, la prossima settimana, per l’approvvigionamento dei vaccini all’estero. Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, credo che ci siano aspettative francamente esagerate.A che servono le ordinanze se abbiamo un Paese abbandonato a se stesso nel quale nessuno controlla nulla?. la situazione non è buona- conclude De Luca- riferendosi ai contagi in crescita. Non escludo che la Campania possa tornare in zona Rossa già da domenica.