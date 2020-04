De Luca: dal 4 maggio mascherine obbligatorie, se le altre regioni fanno passi in avanti, chiuderemo la Campania

Si è da poco conclusa la diretta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha parlato alla cittadinanza soprattutto in riferimento alla cosi’ detta seconda fase post- Covid 19 che dovrebbe avere inizio dopo il 4 maggio prossimo.. Il Presidente è apparso molto deciso sul da farsi e ha puntualizzato ancora una volta che tutte le decisioni saranno prese solo ed esclusivamente previo confronto con le autorità Sanitaria.

” Se qualche Presidente della Regione accelera noi non lo seguiremo- ha dichiarato De Luca- vuol dire che si assumeranno le loro responsabilità. Il rischio è quello di rovinare l’Italia intera. Se lo riterremo opportuno chiuderemo la Campania e vieteremo l’ accesso alla nostra regione a chi proviene da zone a rischio. Siamo stati bravi e abbiamo sempre anticipato le decisioni del Governo di almeno due settimane. Ho sentito parlare in questi giorni della possibilità di riaprire le attività di ristorazione con consegna a domicilio , ci stiamo pensando ma anche questo se avverrà lo faremo tenendo d’ occhio prima di tutto i dati epitermici e comunque con tutte le precauzione del caso.

Se continueremo cosi’ – continua- saremo la prima regione d’ Italia ad uscire dall’ emergenza.” Successivamente poi il Presidente De Luca si è soffermato sulle mascherine : ” Le distribuiremo gratis a tutti i cittadini della Campania, abbiamo già cominciato con le Farmacie, successivamente passeremo ai Medici di base per poi ,in collaborazione con Poste Italiane ,spedirle a casa di ogni famiglia campana . Vi comunico da subito che dal prossimo 4 maggio saranno obbligatorie.A chi continua a screditarci dico che non noi non perdiamo tempo con queste miserie”.

Politiche Sociali , aiuto alle attività’ e ai liberi professionisti

“Per le micro-imprese che in questo periodo hanno subito danni, conseguenziali ad una chiusura forzata, dal 20 Aprile e per 10 giorni potranno fare richiesta per attingere al bonus di 2000 Euro . Lunedi’ 24 aprile invece verrà aperta la piattaforma ai liberi professionisti per fare richiesta dei benefici previsti . Un parte di loro comincerà a percepire la somma prevista entro la fine di aprile.

“Da lunedi’ 20 Aprile sarà possibile sul sito web della Regione fare domande per usufruire dei vantaggi previsti per le famiglie che hanno nel proprio nucleo bambini inferiore ai 15 anni , persone con disabilità , ragazzi che studiano. Tutti i pensionati , circa 250 mila , che attualmente usufruiscono di una pensione sociale nei prossimi due mesi percepiranno 1000 Euro “