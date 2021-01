De Luca “La Campania rischia la zona rossa”

La curva dei contagi contagi continua a salire,sulla problematica è intervenuto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua diretta sui vari canali social ufficiali

C’ è il rischio che l’ apertura della scuole superiori nella Regione Campania possa favorire di nuovo un aumento dei ‘positivi’ al covid 19, ha affermato De Luca

“Con l’ apertura delle scuole superiori è evidente che ci sarà un incremento dei contagi, se si arriva a 150 casi settimanali si comincia ad entrare in una zona di rischio, ossia la zona rossa. Oggi a Torre Annunziata ci sono stati ben 600 contagiati con il picco giornaliero, segnaleremo la cosa al sindaco della città”.

Per quanto riguarda i vari contagi coronavirus la situazione è la seguente:

Napoli, 1238 contagiati Salerno 276 contagiati Pozzuoli 126 “

Il presidente della Regione Campania inoltre ha chiuso il discorso riaperture scuole nel seguente modo “Voglio fare dei chiarimenti anche perchè nella giornata di ieri abbiamo dato delle raccomandazioni relativamente alla riapertura delle superiori, lavorando anche per potenziare i trasporti con una riunione effettuata insieme alla CTS, non voglio spiegare la differenza tra ordinanza e raccomandazione, per il momento la situazione non dovrebbe cambiare ma nel caso si alzeranno i contagi, scatterà la zona rossa”.