De Luca, metropolitana/avvio dei lavori per la tratta Aversa-Capodichino

“Con Eav sono stati ripresi cantieri chiusi da 10 anni ,ora parte un altro cantiere da 50.0000“di euro su un’opera che vale 400.000.000 di euro,si tratta del tratto finale della metropolitana per arrivare a Capodichino. L’importanza del cantiere è doppia anche dal punto di vista funzionale, perché garantisce una maggiore mobilità su ferro” queste le parole del Presidente De Luca

“Una bella giornata e anche un bell’esempio di collaborazione istituzionale oltre che un segnale importante per le imprese dopo anni di stallo. Diamo il via oggi ai lavori alla Stazione Di Vittorio dell’Eav, un cantiere che vale 50 milioni e un’opera essenziale per chiudere al meglio la metropolitana da Aversa a Capodichino. Come tutte le stazioni sarà accompagnata da lavori di riqualificazione urbana e ambientale. Così riparte l’economia”, ha continuato il Presidente