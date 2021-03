DE LUCA , NUOVA ORDINANZA PER PASQUA

La Regione Campania ha pubblicato l’ordinanza numero 12 del 30 marzo 2021, firmata da Vincenzo De Luca , prevede le disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle feste pasquali. Viene confermato il divieto di spostamento regionale. Si alla visita verso una sola abitazione privata al giorno.

Dal 3 al 5 Aprile è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del comune di s’Anastasia , salvo per comprovate esigenze di lavoro o di urgenze necessità , nei limiti strettamente indispensabili.

Inoltre è fatta la raccomandazione alle diocesi della regione e ai cittadini di assicurare, nello svolgimento delle funzioni religiose , il rispetto dei protocolli e misure di sicurezza vigenti, al fine di evitare rischi di contagio derivanti dal contatto diretto o indiretto , tra le persone.

Ai comuni è affidato il compito di assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti .

Resta vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale nonchè all’interno del medesimo del proprio territorio , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio , è consentito in ambito regionale , lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata , una volta al giorno, in un arco temporale tra le 5.00 e le ore 22.00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi , oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.