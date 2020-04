De Luca/provvedimenti per la fase 2, sospensione tributi e bollettino del giorno

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha da poco reso noto che è in preparazione un piano regionale di controlli e test di verifica in vista dell’apertura delle attività produttive

“è in preparazione un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell’avvio ormai prossimo delle attività produttive.

Intanto è stato pubblicato un bando che scade domani per raccogliere adesioni di altri laboratori disponibili e adeguati. Nel Piano regionale che sarà definito nella giornata di domani saranno infatti impegnati laboratori pubblici, laboratori privati e tutte le risorse organizzative disponibili. In queste ore si sta lavorando a reperire tutte le forniture di laboratorio necessarie, a cominciare dai reagenti indispensabili per processare i tamponi, e oggi quasi scomparsi nel nostro Paese. Intanto giovedì ci sarà il primo incontro tra task force e Associazione Costruttori, operatori balneari e della cantieristica, per definire un protocollo di sicurezza in vista della Fase 2. Nei prossimi giorni ci saranno incontri di merito anche con altre categorie”



Per la fase 2 l’obiettivo è quello di giungere a 3000 tamponi al giorni, con uno screening mirato a determinate fasce della popolazione, sintomatiche e asintomatiche

“La Fase 2, che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie.Il Piano Regionale di screening dovrà coinvolgere centinaia di migliaia di nostri concittadini, nel corso delle prossime settimane. È un Piano ordinato, organizzato, non propagandistico, che sarà articolato in tre azioni.

a) Sviluppo ulteriore delle attività ordinarie presso i laboratori pubblici e l’Istituto Zooprofilattico, di controllo del contagio tramite l’uso dei tamponi. L’obiettivo è quello di giungere, procurandosi le forniture necessarie, soprattutto in materia di reagenti, a lavorare circa 3000 tamponi al giorno. Questa attività è destinata soprattutto a persone sintomatiche.

b) Screening mirato su alcune fasce particolari: familiari di pazienti in isolamento domiciliare; personale sanitario e delle forze di polizia; soggetti che riprendono l’attività economica; anziani delle case di accoglienza; fasce deboli (disabili, malati di diabete…); operatori del trasporto, dipendenti pubblici a contatto con l’utenza etc.

In tale attività si prevede un coinvolgimento pieno di strutture pubbliche e di laboratori privati.

c) Screening di massa a persone asintomatiche, partendo dagli anziani, da territori più densamente abitati, da categorie economiche esposte al pubblico (ristoranti, bar, alberghi…). Tale attività dovrà portare a centinaia di migliaia di controlli nei prossimi mesi. Sarà un lavoro concreto, chiaro, al di là della confusione che si è determinata sulle tipologie di controlli e al di là di annunci propagandistici che si rincorrono in Italia.

A tal fine si svolge oggi una riunione operativa tra la task force regionale, i dirigenti del Cotugno e i responsabili di tutti i laboratori pubblici oggi attivi”

Previsti poi sospensioni degli adempimenti tributari

“la Giunta regionale nella riunione di oggi ha sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all’Addizionale applicata all’accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN). Tali tributi scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dei pagamenti riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania.Pertanto, gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La Giunta ha inoltre prorogato il termine di scadenza del versamento dell’addizionale regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo dal 15 settembre al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ha poi comunicato i dati forniti dall’unità di crisi della regione Campania

Il punto alle ore 23.59 di ieri dei positivi in Campania ripartiti per province:

Totale positivi: 3.807

Totale tamponi: 39.534

Totale deceduti: 278

Totale guariti: 442 (di cui 329 totalmente guariti e 113 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.026 (di cui 816 Napoli città e 1210 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 564

Provincia di Avellino: 407

Provincia di Caserta: 390

Provincia di Benevento: 157

Altri in fase di verifica Asl: 263