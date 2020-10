De Luca si pronuncia sulla manifestazione di Napoli

Abbiamo già detto degli incidenti scoppiati a Napoli, ecco quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Campania: “ieri si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli – ha ricordato De Luca – e mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c’erano violenze e vandalismo. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l’immagine della città”.

Per De Luca, i protagonisti delle immagini “non hanno nulla a che fare con le categorie economiche e con i cittadini di Napoli, che hanno dato in questi mesi una prova straordinaria di autodisciplina e di responsabilità, e che tuteleremo fino in fondo sul piano sanitario e su quello sociale.

De Luca: “Seguiremo la nostra linea di rigore”

Poi, il governatore ha ribadito la strategia: “Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare”.

“Chiediamo al Governo di impegnarsi – ha scritto De Luca – a garantire la legalità e il rispetto delle leggi; a mettere a punto immediatamente un piano di sostegno socio-economico per le categorie produttive e per le famiglie. Questo sostegno costituisce una priorità assoluta, al pari delle misure sanitarie, come abbiamo fatto in Campania con un piano economico e sociale scattato contestualmente alle misure restrittive”.