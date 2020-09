De Luca sulla riapertura della scuola «slitterà molto probabilmente al 24 settembre»

L’ufficializzazione tanto attesa non è ancora arrivata, ma ormai la strada sembra tracciata: l’anno scolastico in Campania non inizierà il 14 settembre, ma più tardi. Con molta probabilità il 24 settembre, dopo la tornata elettorale. Al termine di una lunga riunione svolta ieri sera a Napoli, a cui hanno partecipato, oltre il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Lucia Fortini, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, l’Anci, i sindacati e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19.

In merito alla riunione, De Luca si è espresso sulle linee guida scelte:

“Alla luce di quanto emerso, la Regione si è riservata di ufficializzare all’inizio della prossima settimana, sulla base delle indicazioni espresse da tutti i partecipanti al tavolo, la nuova data di inizio delle lezioni in Campania, a tutela delle famiglie, degli studenti, e dello stesso personale scolastico”.

L’annuncio della data è previsto per venerdì pomeriggio, ma non si hanno certezze.