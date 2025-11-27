De Magistris ospite a Scrittori in città

LUIGI DE MAGISTRIS OSPITE DELLA RASSEGNA

“CASERTALEGGE – SCRITTORI IN CITTÀ”

Sarà Luigi de Magistris l’ospite del prossimo appuntamento di “Casertalegge – Scrittori in città”, la rassegna curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano di Capua il luogo della lingua festival per le librerie casertane Giunti al Punto e Feltrinelli, e patrocinata dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, sotto l’egida del Patto per la Lettura di Caserta “Città che Legge.

E proprio alla Feltrinelli di Caserta, ospite dei librai Amelia Di Lello e Mario Macchione, l’ex magistrato, politico e due volte sindaco di Napoli incontrerà il pubblico sabato 29 novembre alle 18 per presentare il suo libro “Poteri occulti” (Fazi Editore) in dialogo con la direttrice del quotidiano Cronache di Napoli – Cronache di Caserta Maria Bertone.

Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi. Dalla Prima Repubblica a oggi, il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia.

Continua così “Casertalegge” che non è solo una rassegna letteraria, ma una vera e propria rete di energie e professionalità che cooperano per promuovere la cultura in città.

Il progetto, infatti, si avvale della collaborazione e del sostegno di realtà locali che credono nel valore della cultura come motore di crescita: Tulum Viaggi e l’ Hotel Dei Cavalieri per l’accoglienza degli ospiti, i ristoranti PepeNero e Tequila per l’ospitalità gastronomica, e Vanessa Sound Expert per il sostegno alla comunicazione.

Grazie a queste sinergie, ogni autore ospite può vivere Caserta portando poi con sé un’esperienza autentica da raccontare.