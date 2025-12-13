Dea dell’alba e della nascita

Maternamente al Museo Provinciale Campano di Capua (CE), Via Roma 68 dal 21 dicembre 2025 ore 10:30 al 7 gennaio 2026, inaugurazione a cura di Gianpaolo Coronas. Il progetto di Carmine Migliore “Sinestesia tra musica e arti visive”. Presentazione a cura della storica dell’arte Angela Romano. Il Maestro Franco Damiano alla Viola, i colori vocali di Martina Migliore, Guest Star Ciro Palumbo. Espongono: Adelas, Rosario Ascione, Massimo Vito Avantaggiato, Gino Baglieri, Carmine Galiè, Nicola Iosca, Giovanna Lombardo, Livia Messina, Girolamo Mulinaro, Viviana Pallotta, Marina Parentela, Miretta Sparano, Anna Seccia, Eugenia Serafini, Domenico Severino, Luigi Tortora, Elpidio Tramontano.