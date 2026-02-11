Debito comune europeo, divisioni tra i leader Ue

Articolo di Susy Cepollaro

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato la proposta di un debito comune europeo per finanziare settori strategici come difesa, innovazione e nuove tecnologie. L’obiettivo è rendere l’Europa più competitiva a livello globale.

La proposta è stata avanzata nei giorni scorsi, in vista dei prossimi vertici dell’Unione Europea. Macron ritiene necessario uno strumento finanziario condiviso per sostenere investimenti su larga scala.

Sull’ipotesi, però, non c’è accordo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno espresso perplessità, preferendo soluzioni diverse e un maggiore controllo sui conti pubblici nazionali.

Il confronto resta aperto e sarà al centro delle prossime riunioni tra i leader europei, chiamati a decidere come rafforzare l’economia e la sicurezza dell’Unione senza aumentare i rischi finanziari.