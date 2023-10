Deblattizzazione in atto in città

Maddaloni – Il caldo anomalo di questo ottobre favorisce il persistere di varie tipologie di insetti e animali vari. Stasera si inizia con le blatte; seguiranno derattizzazioni e altre disinfestazioni già programmate.

Per questo l’ASL, questa sera, sta effettuando un’operazione di deblattizzazione su tutto il territorio comunale.

A coordinare le operazioni le Guardie Ambientali Volontarie che stanno collaborando attivamente per lo svolgimento della deblattizzazione, un’operazione piuttosto complessa e dai tempi lunghi. Presente anche la locale polizia municipale a coadiuvare questo intervento per le strade della città.

Si inizia spruzzando un gas nei tombini in modo da arrivare alle fogne per distruggere le blatte. Per completare il procedimento si impiegano tre giorni.