Deceduto Antonio del Monaco

Ci ha lasciati Antonio del Monaco, politico innamorato della sua Terra, Maddaloni, dove voleva ritornare. Un male incurabile ha portato via l’on. Antonio del Monaco, nato a Maddaloni nel 1956, generale dello Stato, deputato alla Camera per il Movimento 5Stelle, ma soprattutto persona integra, credibile, appassionata della sua terra. Lo ricordiamo ad una manifestazione contro la Terra dei Fuochi, vicino a don Maurizio Patriciello, e nell’impegno per la lotta contro le discariche. Si è battuto perché coloro che avevano avvelenato i territori, con rifiuti tossici, tornassero in carcere. Malato da tempo, era ricoverato al campus biomedico di Roma quando scrisse un messaggio agli amici pieno di speranza e fede: “Spero che il buon Dio mi faccia superare questo bruttissimo momento e io possa tornare, vivo, a Maddaloni. Io non mollo, pregate per me”. Nel calderone, a volte ambiguo, di certa politica, una figura limpida, onesta, forte come quella di del Monaco ci mancherà.