Decesso neonata scagionati i medici di Capua

I periti nominati dal tribunale ‘scagionano’ i medici: non ci sarebbe nesso causale tra il comportamento dei medici e la morte della bimba.

È quanto emerso nel corso dell’ultima udienza celebrata dinanzi al giudice monocratico Alessandra Cesare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo a carico dei due ginecologi, Felice Foresta e Rosa Di Meo, e dell’ostetrica Roberta Merola, in servizio presso la clinica Villa Fiorita di Capua, imputati di omicidio colposo. Il giudice monocratico conferì l’incarico al dottor Domenico Arduini, ginecologo, e Antonio Oliva, medico legale, per effettuare una perizia sulle cause della morte della neonata dati alcuni punti ancora dubbi emersi nel corso del dibattimento.

Dai riscontri dei periti, gli imputati non avrebbero seguito le linee guida dell’auscultazione del feto nella fase del travaglio (ogni 5/10 minuti) con la precisazione che seppur fossero state seguite, scoperta l’anomalia che ha poi portato all’evento tragico, non ci sarebbe stato il tempo di intervenire

La morte della neonata è stata secondaria ad una ipossia acuta verificatasi nella fase finale del travaglio. Si era creato un ematoma di circa 10 cm subcoriale massivo che ha provocato l’ipossia nel feto. Per i periti dai dati in loro possesso non è stato possibile stabilire la presenza di elementi predittivi che avrebbero potuto evitare l’evento morte. La rarefazione nei controlli come l’auscultazione non ha impedito l’evento tragico. È pur vero per i periti che il feto non presentava alcuna sofferenza durante la gravidanza né al momento dei controlli effettuati dagli imputati durante la fase di accesso alla clinica della paziente o in sala travaglio