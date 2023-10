DECIMA EDIZIONE “Albanova Running”

A Casal di Principe domenica 8 ottobre si è corsa la gara podistica nazionale con egida FIDAL livello Bronze, ben conosciuta come “Albanova Running” l’appuntamento con il 2023 ha festeggiato la decima edizione; la gara e la giornata di sport è stata ben organizzata con grande capacità ed esperienza sportiva. I dieci chilometri “omologati” ricavati da un unico giro hanno toccato le strade di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna, presentandosi con qualità tecnica a vantaggio di ogni Runner. in tutta la sua lunghezza. La kermesse organizzata dalla società Run Lab del presidente Agostino D’Alterio si è presentata domenica otto ottobre uguale alle passate edizioni giudicate di fama e d’interesse. A questa edizione hanno preso parte circa ottocento partecipanti alta la quota rosa. La cronaca della gara registra la vittoria di Marco Vetrano l’atleta tesserato per l’Atletica Nolana ha chiuso la distanza in 32’48” la vittoria incondizionata ha fatto esultare il presidente Michele Santonastaso. La prova femminile segna il successo di Francesca Maniaci dell’Atletica Marcianise. il suo passaggio all’arrivo si registra in 32° posizione assoluta e con il tempo di 37’08”. La classifica e tempi a cura di GarePodistiche è stata convalidata dai Giudici di Gara Fidal di Caserta.

RISULTATI

Podio Maschile

1 SM – 32:48 VETRANO MARCO – ATLETICA NOLANA

2 SM35 – 33:24 VENTRONE LORENZO – FELIX RUNNING

3 SM 33:39 STAFFIERI ANDREA – ATLETICA VENAFRO

Podio Femminile

1 SF45 – 37:08 MANIACI FRANCESCA – ATLETICA MARCIANISE

2 SF – 38:24 PALOMBA FRANCESCA – CAIVANO RUNNERS

3 SF45 – 39:54 TRINCHILLO ANNA – INTER. SECURITY SERVICE