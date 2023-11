Decima puntata di Top e Flop

Raspadori dipinge calcio, Rhamani in giornata no

Top

RASPADORI (Napoli ) preferito a Simeone dal primo minuto, fa un egregio lavoro spalle alla porte. Poi nel secondo tempo prende il goniometro e disegna una punizione perfetta, a giro.

Un goal che vale, di gran lunga, il prezzo del biglietto.

PAVOLETTI (Cagliari) partita suntuosa per l’esperto attaccante rossoblù. Festeggia, nel migliore dei modi possibile, la duecentesima presenza in serie con un assist per Oristanio, doppietta in recupero. Prezioso in fase difensiva, evitando un goal del Frosinone al minuto 100…

Flop

RRHAMANI (Napoli) giornata no per il centrale azzurro. Eppure si era immolato, ad inizio partito, sul tiro a botta sicura di Giroud, poco però si perde l’esperto centravanti rossonero sia sullo 0-1 che sullo 0-2. Garcia, per disperazione, lo toglie nell’intervallo sostituendoli con Ostigard