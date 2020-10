Decreto Ristori, requisiti e precisazioni

Nel decreto è stata prevista una nuova mensilità relativa al Reddito di Emergenza (fino a 800 euro)

Nel provvedimento economico del Governo sarà prorogata anche la Cassa integrazione a carico dello Stato per altre 6 settimane fino a fine anno. Introdotto contributo una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo e lavoratori dello sport che dovrebbe essere di 800-1000 euro.

“Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il cd Decreto Ristori,con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi”, ha dichiarato il Premier Giuseppe Conte.

La richiesta del contributo deve essere inoltrata con una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee , ordinario o corrente. Il documento servirà a verificare il valore dell’ Isee e la composizione del nucleo familiare. Il contributo del decreto corrisponderà circa 800 euro alle famiglie per due mesi; 840 euro qualora il nucleo sia composta da due adulti, due minorenni e un componente non autosufficiente.