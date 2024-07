Degrado e abbandono: il grido d’allarme degli abitanti del Rione Vanvitelli

Di Francesco Carissimo

Caserta, 16 luglio 2024 – il rione Vanvitelli, un tempo uno dei quartieri più vivaci di Caserta oggi riversa in uno stato di degrado che preoccupa i residenti per i suoi rischi di tipo strutturale e igienico-sanitario. Negli anni precedenti il rione Vanvitelli era considerato un gioiello urbano per la sua posizione, ma col passare del tempo la mancanza di un adeguata manutenzione ha trasformato il quartiere in una zona invivibile. La vegetazione ha preso il sopravvento all’interno del quartiere, bloccando gli accessi ad alcune delle abitazioni e rendendo inutilizzabile il campo sportivo a causa della crescita di piante spontanee che ne bloccano l’utilizzo. La crescita non regolata della flora all’interno del rione Vanvitelli ha portato anche a infestazioni di animali come topi e insetti come blatte, portatrici di malattie che mettono a rischio la salute dei residenti. Del problema se ne occupa anche la politica. Il consigliere comunale e presidente della seconda commissione consiliare “Lavori Pubblici” Pasquale Antonucci ci tiene a comunicare che i lavori di riqualificazione del verde pubblico avranno inizio a breve e che sicuramente verrà bonificata anche l’area in questione, asserendo:“Con l’aggiudicazione della gara per l’accordo quadro delle manutenzioni del verde in poche settimane sapremo dare una risposta a questo problema. Sono da definire le priorità negli interventi ma credo si partirà dalle rotonde stradale per poi allargarsi alle altre zone della città. Per quanto riguarda la derattizzazione e la disinfestazione – conclude Antonucci – è un problema di cui andrà investita l’Asl”. Più complesso, invece, l’approccio per la questione di insetti e blatte, per cui Antonucci vede possibile solo l’intervento dell’Asl di Caserta. Il consigliere Donato Aspromonte ha sottolineato l’importanza di risolvere le problematiche segnalate nel quartiere, ribadendo anch’egli la situazione di degrado e disagio dei residenti del rione Vanvitelli e delle altre aree popolari del capoluogo sostenendo: “Sono fiducioso che il servizio di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi parta quanto prima in modo da poter ottemperare gli impegni presi con i cittadini”.