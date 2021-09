Degrado in piazza Garibaldi a Napoli

Napoli – Giuseppe ALVITI,candidato capolista alla 4 Municipalità con Forza Italia e Leader dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate stamattina denuncia alla stampa le gravissime condizioni di degrado e pericolosità sociale in cui versa Piazza Garibaldi e in particolare modo punto il dito sui percorsi per i non vedenti all’ uscita della Metropolitana che sono ostacolate da fioriere sicuramente non autorizzate e da materiali di risulta.

Ho richiesto con urgenza alle autorità competenti d’ intervenire per ripristinare lo status Quo ante e dare dignità ai non vedenti che usufruiscono della metropolitana.

È una vergogna dichiara Giuseppe Alviti che a pagare per l insicurezza sociale siano sempre i più deboli.

Farò anche appello alla ottava unità operativa della Polizia Municipale sempre attiva e sensibile a questi problemi.

Sempre stamane si è concluso il corso per le guardie particolari giurate, nella Settima municipalità nella bellissima sede dell’associazione nazionale guardie particolari giurate si è tenuto il primo , di una lunga serie, Di corsi formativi per Aspiranti guardie particolari giurate.

Alla presentazione del corso oltre al noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate c era la segretaria nazionale dott Anna Nesi, il commissario della Polizia Penitenziaria Francesco Anatrella ed altri esponenti della società civile e delle forze dell’ordine che hanno portato il proprio personale saluto.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti che hanno indicato l’ Associazione nazionale come valido ente formativo e informativo.

Dal Presidente nazionale Giuseppe Alviti ancora una volta si è avuta la risposta che per far ottenere alle guardie giurate la giusta tutela giuridica ed economica bisogna passare attraverso la formazione.

Per info suo corsi Dott.ssa Anna Nesi 391 130 8950