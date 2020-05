Degrado a Tuoro: la rete fognaria invasa da blatte e roditori

Caserta. Sul tavolo del dibattito politico, all’ordine del giorno, e’ predominante, ormai, la condizione di degrado delle frazioni collinari del capoluogo di provincia.

In particolare, e’ pervenuta alla nostra redazione una segnalazione della situazione di disagio in cui vivono i residenti della frazione di Tuoro.

A denunciare lo stato dei fatti la Dott.ssa Gabriella De Franciscis, Co-coordinatore Psi della Sezione di Caserta.

” Nelle ultime settimane- dice– ho raccolto tantissime lamentele da parte dei residenti circa lo stato di totale abbandono in cui versa la frazione di Tuoro, e, in particolare, circa lo stato di degrado in cui versano i tombini di raccolta delle acque, completamente ricolmi e con manutenzione assente da anni”.

Ma ancora piu’ temibili sono le condizioni in cui versa la rete fognaria comunale del territorio, letteralmente invasa da blatte e roditori che scorribandano nottetempo nelle abitazioni passando dalle tubazioni dei bagni.

“E’ pur vero –aggiunge De Franciscis– che stiamo uscendo da una situazione emergenziale pandemica, ma cio’ non deve distogliere il nostro sguardo dall’ordinaria amministrazione, e la ASL deve intervenire al piu’ presto con una attivita’ di sanificazione e di disinfestazione della rete fognaria collinare per evitare ai residenti ben altro tipo di infezioni”.

” E’ evidente – conclude– che le colline casertane devono avere ben altra collocazione negli sviluppi conurbativi futuri.Le frazioni versano oggi in uno stato di totale abbandono sia da un punto di vista viario che del verde pubblico . Auspichiamo un razionale e proficuo sviluppo delle stesse in termini economici e turistici, a partire dalla terminazione della variante Caserta –Tuoro deve divenire un volano di sviluppo in vista del piano regolatore futuro“.