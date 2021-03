Del Gaudio contro il progetto del Biodigestore. Il post dichiarazione.

Qualche giorno fa il candidato sindaco Pio Del Gaudio si è espresso in maniera decisa contro il progetto del Biodigestore a Caserta, e lo ha fatto a mezzo facebook.

Leggiamo ora la dichiarazione:

“L’amministrazione della citta’ di Caserta sta realizzando un biodigestore( impianto rifiuti di grande impatto) a 500 metri dalla Reggia e un’ isola ecologica nel quartiere di Casertavecchia. Due disastri annunciati. Senza entrare nel merito delle questioni ambientali e del ” sistema rifiuti ” nel suo complesso, un dato e’ certo.

Le due aree non sono idonee e tali realizzazioni che ,nei fatti, rappresenterebbero un PUGNO nello stomaco per tutti noi che con grande fatica stiamo proponendo alla citta’ un programma che si basa essenzialmente sul rilancio Turistico del nostro territorio.

Mi appello alle forze SANE ( Italia Viva,Speranza per Caserta,Forza Italia,Fratelli d’ Italia,Caserta nel Cuore,Citta’ Futura ,Primavera Casertana,Noi Campani) che in Consiglio Comunale siedono tra i banchi della maggioranza e dell’ opposizione.

Si attivino con un ordine del giorno da votare in Consiglio Comunale affinche ‘ si blocchino i lavori e le attivita’ finalizzate alla realizzazione di tali impianti.

I tempi sono strettissimi.

Si agisca subito.

Le logiche economiche o finanziarie non possono prevalere in un contesto gia’ pesantemente devastato dalla Pandemia”.