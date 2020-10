Del Monaco: Il prefetto attivi controllo misure contenimento all’ uscita delle scuole

Un problema serio quello degli assembramenti fuori agli istituti scolastici. E l’on. Del Monaco, ancora una volta, interviene scrivendo al prefetto, una mail avente per oggetto richiesta controllo misure contenimento diffusione Covid-19 uscita scuole.

La riportiamo integralmente.

Illustre Signor Prefetto,

mi faccio portavoce di alcune segnalazioni in merito a comportamenti irresponsabili, ben lontani dalle attuali normative sanitarie di prevenzione al contagio da coronavirus.

Si stanno verificando nei pressi delle scuole, soprattutto degli istituti superiori, preoccupanti assembramenti di giovani che, al termine delle lezioni, sostano all’aperto spesso sprovvisti di mascherine senza rispettare la distanza di sicurezza tra loro.

Non dubito Lei sia al corrente del problema che, giustamente, ha allarmato molte persone, non solo genitori, che chiedono pertanto un maggior controllo per evitare ulteriori rischi.

Convivere con il virus non è semplice, ma è indispensabile fare rispettare poche e precise regole per arginare un contagio che nella nostra Regione sta toccando numeri poco rassicuranti.

Chiedo pertanto a Lei, Eccellenza, di intervenire, qualora non fossero ancora state prese delle ulteriori misure precauzionali, per favorire il rispetto delle attuali normative.

Certo della Sua piena disponibilità, ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti.