Del Rosso: Convocare la Commissione pari opportunità

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Caserta tenutasi in data 21.12.2023 l’assise approvava all’unanimità la delibera per la nomina dei componenti della Commissione Pari Opportunità.

L’art. 8 del predetto regolamento prevede che “Il Sindaco convoca e presiede la prima riunione della Commissione entro trenta (30) giorni dalla costituzione.”

Ad oggi tuttavia, la predetta Commissione non è stata ancora convocata e l’avv. Maurizio Del Rosso, consigliere comunale del Gruppo Zinzi per Caserta nonché membro della predetta commissione, con una nota ufficiale ha invitato il Sindaco a convocare la Commissione, “considerata la necessità che la Commissione venga immessa nei pieni poteri per poter espletare le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per eliminare le disparità sociali, anche alla luce delle già denunciate criticità che hanno impedito l’avvio della c.d. specialistica per i bimbi disabili nei temi di legge”