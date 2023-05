Del Rosso: Fuffa al prossimo consiglio comunale per fare un piacere a Marino

Il 05 Maggio il consesso cittadino si riunirà per discutere della mozione sull’Autonomia Differenziata proposta dal Governo e che tante critiche sta sollevando, anche se pochi hanno avuto modo di leggerne il testo.

Il prossimo Consiglio Comunale – dichiara Del Rosso –, al quale non parteciperò in segno di protesta, sarà lo specchio di questa amministrazione. Invece di affrontare i veri problemi della nostra Città (verde pubblico, igiene, strade, scuole etc) si parlerà di una proposta di legge che verrà discussa nei prossimi anni in Parlamento e che forse produrrà i suoi effetti tra 10 anni. Nella mozione voluta a Marino, in qualità di Presidente dell’Anci Regionale, non c’è un solo riferimento agli effetti che l’eventuale riforma produrrebbe su Caserta”.

Ed a chi sostiene che il centro destra sfugga al confronto Del Rosso precisa: tutti i disegni di legge vanno studiati e contestualizzati. Il centro sinistra Casertano invece cerca solo inutili strumentalizzazioni. Non appena procederanno al rispetto del regolamento consiliare, da sempre violato, saremo disponibili ad un confronto aperto sui contenuti provvisori della norma.

Il consigliere si riferisce alla richiesta d’intervento inviata al Prefetto con la quale la minoranza ha denunciato la violazione del regolamento in quanto da circa due anni la Presidenza del Consiglio non calendarizza, secondo il criterio cronologico, i consigli monotematici richiesti dalla minoranza.