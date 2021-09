Delusione Italia: Record amaro per gli azzurri

di PASQUALE MASTROBUONO

Non va oltre il pareggio l’Italia contro la Bulgaria, alla prima uscita da neo campioni d’Europa.

Al di la del risultato deludente, gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo per tutti i novanta minuti, non riuscendo a superare il “muro” bulgaro. Inizia bene la partita per la nazionale italiana quando al sedicesimo minuto Federico Chiesa trova l’angolo giusto alla sinistra del portiere bulgaro portando i vantaggio gli azzurri. Nonostante il vantaggio l’Italia continua ad attaccare cercando il secondo gol e chiudere potenzialmente la partita, ma l’imprecisione dei ragazzi di Mancini, condita dalle parate del portiere bulgaro mantengono la partita in equilibrio.

Al minuto quaranta, sulla prima avanzata offensiva, i bulgari trovano il pareggio con Iliev, bravo ad anticipare Acerbi e battere l’incolpevole Donnarumma.

Il secondo tempo è stato un monologo azzurro, con continui attacchi alla difesa bulgara, brava a stringere i denti per quarantacinque minuti e portare a casa un pareggio che sa di vittoria, mentre alla nazionale non resta che “leccarsi le ferite” e pensare allo scontro importantissimo di domenica contro la Svizzera.

Roberto Mancini, ct azzurro, commenta cosi la partita: “ Ci è mancata precisione in zona gol. Abbiamo attaccato l’area con Chiesa, Insigne, poi Berardi. Sono partite in cui la palla non entra. Loro hanno giocato bene, ci hanno colpito in contropiede.

Poi sul prossimo impegno contro la Svizzera: “ Se avessimo vinto, sarebbe stato logicamente meglio, domenica è chiaramente una partita importante e dovremo vincerla. Saremo più cattivi, sarà una partita totalmente diversa anche da parte della Svizzera: è una squadra che gioca, ma che ti lascia anche giocare, noi dovremo vincere”.