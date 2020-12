DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO A GRICIGNANO D’AVERSA

GRICIGNANO D’AVERSA – Un capannone abusivo era stato messo ed utilizzato, nonché adibito ad uso deposito di tutta una serie di utensili ed attrezzi che potevano essere usati all’interno di vari terreni agricoli. La predetta costruzione ,a quanto pare, risultava costruita senza delle autorizzazioni. Per questo motivo uno degli addetti all’interno del Comune di Gricignano di Aversa, ossia il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Gricignano di Aversa, Ulderico Di Bello, ha firmato altro provvedimento ossia altra l’ordinanza che ingiunge ai componenti del nucleo familiare e/o della stessa famiglia di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo, il tutto nell’arco di 90 giorni, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, realizzato in assenza delle autorizzazioni. Dovrà quindi essere ripristinato lo stato dei luoghi.

L’ingiunzione arriva dopo la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per questo capannone costruito in via Boscariello: è emerso che la struttura è stata realizzata in zona sismica omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’ufficio del Genio Civile di Caserta e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente.

Contro il provvedimento del Comune i cittadini di Gricignano potranno presentare ricorso al Tar (entro 60 giorni) oppure al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni) nel caso in cui vogliano procedere ad impugnazione.