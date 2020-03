Denunciato 72enne che prendeva il sole nella Villa Comunale di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Non si è conclusa bene la vicenda per P.D., uomo 72enne di Sessa Aurunca, che pochi giorni fa è stato trovato dai carabinieri seduto su una panchina della Villa Comunale. L’uomo ha affermato di essersi seduto sulla panchina per godersi un po’ di sole, data la bella giornata.

Scattata immediatamente la denuncia per la violazione del decreto per contenere il COVID-19.