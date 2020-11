Di Anna Fiorillo

Caserta. È stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico, un 35enne casertano proprietario di un’agenzia di pratiche auto. I carabinieri hanno svolto varie indagini cominciate dopo una denuncia sporta da uno dei suoi clienti.

Quest’ultimo aveva pagato 500 euro per un passaggio di proprietà di un’automobile appena acquistata. Esso è stato truffato.

Si viene a conoscenza che il 35enne non è la prima volta che è coinvolto in episodi del genere.