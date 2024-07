Deposito in fiamme in pieno centro. Intervengono i vigili del fuoco

Caserta – Questo pomeriggio ,verso le ore 14:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in via Renella, nel comune di Caserta, allertati da alcuni residenti di un palazzo di due piani che vedevano uscire del fumo da un negozio di articoli casalinghi importati. Subito giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il deposito, con una superficie di circa 400/500 metri quadrati, completamente invaso dalle fiamme. Pertanto le operazioni di soccorso si sono sviluppate prima circoscrivendo l’ incendio, per impedirne il suo propagarsi alle abitazioni poste nei piani superiori, per poi spegnerlo, mettendo in sicurezza l’intera area. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’Autobotte in supporto alla squadra nelle operazioni di soccorso. Non si registrano feriti.