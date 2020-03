Design ai tempi del Coronavirus: arriva la maniglia per limitare il contagio

Sulla rivista https://www.architetturaecosostenibile.it/ diretta dall’architetto Antonia Guerra è da poco stato pubblicato un articolo firmato dall’architetto Adriana Mancuso

Le maniglie delle porte sono punti deboli della lotta alla diffusione del coronavirus: toccate a mani nude favoriscono i contagi. Alla luce di ciò, per combattere la diffusione del virus, un gruppo di ricercatori ha messo a punto un prodotto che, installato sulle maniglie delle porte, consente di aprirle senza usare le mani.

Il gruppo di Materialise ha progettato una maniglia stampata in 3D che si apre con l’avambraccio e può essere installata con facilità sulle comuni maniglie di ospedali, fabbriche, case di riposo e uffici.

Con l’idea di rendere il prodotto accessibile a tutti coloro se ne vogliano dotare, la maniglia hands-free si stampa in 3D. Basta procurarsi una stampante 3D e scaricare il file sul sito di Materialise per stampare autonomamente la maniglia pensata per rallentare il contagio.

Frutto del progresso digitale e facile da installare: non si devono praticare fori né sostituire la maniglia esistente, basta avvitare tra loro i due pezzi stampati in 3D.

E da Materialise invitano chi sapesse generare file per stampare prodotti che si adattino a diversi tipi di maniglie ad inviarglieli per condividerli con gli utenti del web e collaborare per provare a rallentare i contagi.