DETIENE DROGA IN UNA STANZA DEL CENTRO CARITAS CHE LO OSPITA. ARRESTATO DAI CARABINIER

Detiene droga nella stanza del centro caritas che lo ospita. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Macerata Campania lo hanno arrestato. Si tratta di un 23enne del Gambia. L’uomo, inizialmente fermato in strada dai carabinieri, è stato poi sottoposto a una perquisizione domiciliare presso il centro caritas di Macerata Campania (CE) che lo ospita.

Il giovane gambiano, cosciente di detenere droga, nel tentativo di portare fuori pista i carabinieri ha indicato come suo un posto letto di un altro ospite della caritas. Tale tentativo di depistaggio non ha sortito l’effetto sperato atteso che i militari dell’Arma, anche con l’aiuto di personale della stessa caritas, sono riusciti a individuare il posto letto in suo uso che è stato quindi perquisito. Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivi 107,20 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Parte dello stupefacente, in particolare tre dosi di hashish sono state trovate all’interno di un cofanetto porta sigarette custodito nel suo armadietto mentre un panetto di Hashish è stato trovato all’interno di una sua scarpa all’interno della scarpiera.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.