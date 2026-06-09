Sabato 13 giugno 2026 al Museo Campano si chiudono, per il momento, gli appuntamenti della 21esima stagione di Capua il Luogo della Lingua festival. È sempre un momento particolare, perché ogni finale non è mai soltanto una conclusione, ma un passaggio: si tirano le fila di un percorso e, allo stesso tempo, si pensa già alle direzioni future. Dalle ore 18.00 sarà con noi la scrittrice Wanda Marasco, vincitrice del PremioCampiello 2025 con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza).

Un romanzo che attraversa la figura di Ferdinando Palasciano, medico capuano dell’Ottocento, e che restituisce con forza narrativa e sensibilità storica una vicenda profondamente legata anche alla nostra identità. Palasciano è una figura che sentiano particolarmente vicina a questo territorio: la sua idea, rivoluzionaria per il suo tempo, che i feriti dovessero essere curati senza distinzione di parte, anticipa principi che oggi consideriamo fondamentali. È una memoria che non riguarda solo il passato, ma continua a interrogare il presente. Soprattutto in questi tempi che viviamo. L’incontro sarà preceduto da una visita alla Biblioteca del Museo Campano, guidata dalle educatrici museali, tra documenti e materiali legati proprio alla storia di Palasciano. Crediamo che partire dai luoghi e dalle tracce concrete della storia aiuti sempre a dare profondità alle parole che poi ascoltiamo negli incontri pubblici.