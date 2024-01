“Dialoghi con la Reggia”, fioriture del Parco Reale: il tema scelto dalla community per il primo appuntamento del 2024

Riparte da lunedì 22 gennaio, alle ore 16, sui canali social -dagli account Facebook e YouTube del Museo- l’iniziativa “Dialoghi con la Reggia”, il consueto incontro mensile online con lo staff della Reggia di Caserta.

Primo appuntamento del 2024, si parlerà, questa volta, del Parco Reale e delle sue fioriture.

Nata nel 2020 al fine di favorire il confronto tra il Museo e la collettività, l’incontro organizzato online permette di condividere il percorso intrapreso dall’Istituto del MiC con la comunità, in uno spirito di partecipazione e responsabilità condivisa.

La Reggia di Caserta ha avviato negli ultimi anni uno studio rigoroso dei cataloghi storici e dei documenti di archivio sulle specie vegetali del Parco Reale.

Dal 2023, quindi, si procede alla messa a dimora di fioriture selezionate, nella stagione primaverile e in quella autunnale.

L’obiettivo è restituire le suggestioni e le armonie di alcuni spazi verdi, in particolare nel Giardino Inglese e nella zona della Fontana Margherita.



Un lavoro di ricerca e programmazione che vede impegnato durante tutto l’anno il personale del Museo.

“Dialoghi con la Reggia” sarà quindi un’occasione per parlare di quanto emerso dagli approfondimenti e di quanto il Museo stia facendo per tentare di riportare la “storia” nel Parco Reale.

Sarà possibile partecipare a Dialoghi con la Reggia anche con un proprio intervento live.

Candidandosi via mail, si potrà accedere alla diretta sul web con un proprio contributo, della durata di massimo 5 minuti, per avanzare proposte o chiedere chiarimenti allo staff museale.

Le richieste andranno inviate via mail a rece.comunicazione@cultura.gov.it, entro le 9.30 di lunedì 22 gennaio.

L’istanza dovrà contenere informazioni circa il contenuto del proprio intervento, i dati anagrafici del richiedente e un contatto telefonico.

Sarà cura della Reggia di Caserta, nel caso di ricezione di un numero troppo elevato di richieste, selezionare i contributi.

I candidati prescelti verranno contattati e verranno loro fornite tutte le indicazioni tecniche per accedere alla diretta come relatori.

Come di consueto, per tutto il pubblico del web, sarà possibile porre domande nei commenti nel corso della diretta online.