Dialogo sulla legalità. Incontro con gli studenti del Convitto

Nella splendida cornice del Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno a Maddaloni si è svolto il 16 marzo 2026 il “ Dialogo sulla Legalità “ .

L’incontro , organizzato dall’Istituto degli Studi Giuridici “ Gaetano Vairo “ , ha visto la partecipazione dell’On. Chiara Colosimo , Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia , e di Don Luigi Merola , Presidente della Fondazione “A’ Voce d”e creature” .

Introdotto e moderato dall’Avv. Giovanni Vairo , penalista e dirigente di Fratelli d’ Italia , l’incontro , fortemente da lui voluto, ha rappresentato un momento di dialogo vero che ha reso i ragazzi del Convitto i reali protagonisti , portando la Commissione Antimafia , nelle sue massime espressioni , era presente infatti oltre al Presidente anche il Segretario della Commissione Sen. Sergio Rastrelli , e Don Luigi Merola , massima espressione dell’impegno civile, direttamente tra gli studenti che hanno potuto così confrontarsi direttamente con i due importantissimi interlocutori .

Il Presidente Colosimo e Don Luigi Merola non si sono affatto sottratti al confronto, anzi , e questo ha reso il momento di dialogo reale , sincero , lontano da quel formalismo istituzionale che molto spesso rappresenta un muro alla voglia di partecipazione , di confronto e di impegno dei giovani .