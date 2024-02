Dialogo sulla Violenza di Genere tra il Viceprefetto Aggiunto Angela Barbato e gli studenti del Villaggio dei Ragazzi

Stamane, nella sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, si è tenuto un dibattito tra gli studenti dell’Ente calatino e la dott. ssa Angela Barbato, Viceprefetto Aggiunto presso la Prefettura di Foggia. “Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne” il tema ed oggetto dell’incontro. L’evento, moderato dal giornalista Vincenzo Lombardi, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la Scuola nella creazione di una rete solida e consapevole contro la violenza di genere. L’intervento della dr.ssa Barbato, intervallato da domande e letture tematiche da parte dei ragazzi, coordinati dalle docenti Maria Fulgeri e Maria Teresa D’Angelo, a testimonianza dell’interesse della giovane generazione ad una società più rispettosa e contraria a qualsivoglia forma di violenza, ha fornito un’analisi lucida sul fenomeno e sulle possibili misure di prevenzione e punizione dei reati ad esso legati. “L’obiettivo di questo incontro – ha dichiarato il Vice Prefetto Barbato – è di sensibilizzare i ragazzi a denunciare eventuali comportamenti che possono sfociare in violenza, educarli a riconoscere i segnali di relazioni non sane e promuovere il concetto di amore basato sul rispetto reciproco”. “È cruciale insegnare ai giovani ad essere attenti nei confronti dell’altro. La scuola gioca un ruolo chiave nel promuovere il necessario cambiamento culturale”, ha aggiunto il Commissario Straordinario del Villaggio, avv. Antonio Caradonna, che ha consegnato la targa “Illustre maddalonese”, un gagliardetto e un Foulard del Villaggio alla dott . ssa Barbato in segno di stima ed amicizia. Presente in sala l’ing. Giusto Nardi, Coordinatore delle Scuole dell’Ente maddalonese a controllo regionale.